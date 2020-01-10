ГИБДД проверит законность парковки Боярского на Невском

ГИБДД проверит законность парковки Боярского на Невском
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto

УГИБДД по Петербургу проверит правильность парковки автомобиля народного артиста России Михаила Боярского.

«По факту размещенных в СМИ фото, на которых зафиксированы нарушения правил остановки/стоянки, допущенные водителем «Мерседеса», возбуждено административное расследование», — отметили в ГИБДД, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что это уже не первое нарушение правил дорожного движения со стороны артиста. Ранее появилась информация о том, что «Мушкетер» припарковался на встречной полосе. Очевидец ждал зеленого сигнала светофора, когда увидел Mercedes, который выехал с Большой Конюшенной. Водитель будто бы намеревался развернуться, однако не завершил маневр и просто оставил автомобиль на встречной полосе. Пользователей Сети признали автомобиль Михаила Боярского, отметив, что его и раньше неоднократно видели припаркованным в неположенных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет болельщиком «Спартака».

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