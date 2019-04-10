Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет болельщиком «Спартака»

Он признался, что готов проделать подобное с кем угодно, если нужно.

Своими мыслями поделился один из самых известных болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенита» Михаил Боярский. В своем интервью для YouTube-канала LOOKYANOV он уверил, что ничто не способно заставить его болеть за «Спартак» – в своих предпочтениях артист давно определился и готов поддерживать только «Зенит». Боярский заверил, что сбреет усы или заставить сбрить их кого-то другого, но не изменит своего мнения о московской команде.

Артист также прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамевым. Боярский считает, что все забудут об их проступке только если они покажут себя отличными игроками на поле.

Напоминаем, что актер рассказывал, что «Зенит», по его мнению, победит в РПЛ. Сейчас «сине-бело-голубые» действительно занимают первое место в таблице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей.