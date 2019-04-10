Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей

Кокорин и Мамаев потратили почти полмиллиона. Фото: Sport-express| Василий Маметьев
Кокорин и Мамаев потратили почти полмиллиона. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

Футболисты отрывались в клубе, а потом пошли в кафе.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля. Обо всем рассказала прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы. Больше всего денег молодые люди потратили в «Кофемании» – судя по чекам, которые выложили в социальных сетях, Кокорин и Мамаев не только выпивали, но и хорошо закусывали. Посиделки обошлись им почти в 265 тысяч рублей. В «Эгоистке» футболисты потратили в два раза меньше, передает РИА Новости.

В перечне приобретенных товаров числятся суши, свежие ягоды и фрукты, фреши, алкогольные напитки, а также таинственная «гостья». Все стоит очень дорого – так, один фреш стоит от 500 рублей.

Напоминаем, что инцидент случился в начале октября 2018 года. Кокорина и Мамаева обвиняют в хулиганстве и побоях. До сих пор они находятся в СИЗО.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что свидетель рассказал, что Кокорин и Пак примирились сразу после конфликта.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей
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