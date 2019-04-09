Свидетель рассказал, что Кокорин и Пак примирились сразу после конфликта

Мужчина, который находился во время происходящего в кафе, утверждает, что стороны по итогу не имели претензий друг к другу.

Об этом стало известно девятого апреля. Свидетель по делу Кокорина и Мамаева объяснил, что он видел восьмого октября 2018 года. Он уверяет, что пришел в «Кофеманию» позавтракать. Как только он сел за столик, то понял, что в заведении назревает конфликт – компания молодых людей ругалась с посетителем. Позже свидетель понял, что участниками перепалки были Кирилл и Александр Кокорины и Денис Пак. Мужчина заявил, что чиновник разговаривал с парнями на повышенных тонах, которые отвечали ему тем же.

В итоге «зенитовец» подошел к Паку и ударил его стулом. После они якобы переговорили и примирились – Кокорин и компания покинули помещение через запасной ход, уверяет свидетель, передает издание «Чемпионат».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.