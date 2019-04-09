Мамаев и Кокорин частично признали свою вину

В ходе первого заседания Пресненского суда Москвы нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев частично признали за собой вину в свершении уголовного преступления.

Как сообщает РИА «Новости», вышеуказанные футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и игрок клуба любительской лиги Александр Протасовицкий в октябре минувшего года приняли участие в потасовке в центре Москвы.

Напомним, молодые люди избили водителя телеведущего Первого канала Виталия Соловчука, а позднее напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Обвинение мне понятно, не признаю 213-ю статью («Хулиганство») и эпизод по 115-й статье («Побои») по водителю Виталию Соловчуку,

— отметил нападающий сине-бело-голубых.

На прошлой неделе, 3 апреля, спортсменам и другим фигурантам дела срок ареста был продлён до 25 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода.