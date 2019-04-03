Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Заседание прошло в Пресненском суде Москвы и это было первое заседание по громкому делу, за которым следит, пожалуй, вся страна. Следствие настояло на продлении ареста фигурантов дела до сентября 2019 года. Об этом сообщают “Вести”.

В свою очередь, защита настаивала на смягчении меры пресечения, однако суд принял сторону следствия. Теперь фигуранты дела будут находиться под стражей до 25 сентября.

Следующее заседание пройдет в закрытом режиме. Оно назначено на 9 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвинитель Кокорина и Мамаева взята под госзащиту.