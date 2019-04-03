Обвинитель Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Государственный обвинитель фигурантов дела вошла в зал суда в сопровождении двух сотрудников. Фото: https://www.instagram.com
Государственный обвинитель фигурантов дела вошла в зал суда в сопровождении двух сотрудников. Фото: https://www.instagram.com

В зал судебного заседания, который проходит сегодня в Пресненском суде Москвы, государственный обвинитель буйных футболистов Светлана Тарасова вошла в сопровождении защиты.

Предварительное заседание по делу Мамаева и Кокорина сегодня проходит в зале Пресненского суда Москвы. Государственный обвинитель фигурантов дела вошла в зал суда в сопровождении двух сотрудников, осуществляющих ее защиту. Об этом сообщает “ТАСС” из зала суда.

Светлана Тарасова, взятая под гозащиту, известна тем, что выступала гособвинителя в деле о взятке бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент ФК “Зенит” готов дать Александру Кокорину “второй шанс”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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