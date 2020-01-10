В Петербурге рассмотрят «секретное дело»

Горожанина обвиняют в мошенничестве, но никаких подробностей не разглашается.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В одном из них рассмотрят «секретное дело», материалы производства официально зарегистрировали в пятницу. Уточняется, что уголовное дело возбудили в отношении Александра Никифорова, его обвиняют в мошенничестве.

«Фонтанка» пишет, что он являлся биологом Министерства обороны и был причастен к разработкам «Медуницы» и «Фальцета».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело о незаконном хранении крупной партии наркотиков направлено в суд Петербурга. Во время обыска он попытался сокрыть следы преступления, выбросив большую часть наркотиков на газон у дома.