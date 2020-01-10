Дело о незаконном хранении крупной партии наркотиков направлено в суд Петербурга

Дело о незаконном хранении крупной партии наркотиков направлено в суд Петербурга
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Дело о незаконном хранении крупной партии наркотических и психотропных веществ дошло до суда.

По версии следствия, что мужчина к в квартире, расположенной в Калининском районе, хранил метамфетамин массой свыше 2 кг и гашиш массой свыше 1 кг. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

Во время обыска он попытался сокрыть следы преступления, выбросив большую часть наркотиков на газон у дома.

Дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель села Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти обвиняется в покушении на убийство, грабеже и торговле наркотиками.

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