В Ленобласти за грабеж, наркотики и попытку убийства будут судить 25-летнего жителя

Вряд ли злоумышленник может рассчитывать на мягкий приговор. Фото: pixabay.com

Вряд ли злоумышленник может рассчитывать на мягкий приговор. Фото: pixabay.com

Житель села Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти обвиняется в покушении на убийство, грабеже и торговле наркотиками.

По версии следствия, 12 мая 2019 года 25-летний злоумышленник находился в квартире своей избранницы в городе Тосно. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил девушку за горло, пытаясь задушить, и стал наносить удары кулаком, а затем попытался зарезать жертву. К счастью, потерпевшей удалось выбежать в подъезд и обратиться за помощью.

Кроме того, преступника уличили еще в двух криминальных эпизодах: молодой человек незаконно приобрел и хранил наркотические вещества, а также украл мобильный телефон у своей сожительницы. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угон, кражи и другие преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти напал на продавщицу в магазине, намереваясь украсть выпивку.