Житель Тосненского района выкинул продавщицу из магазина, чтобы украсть пиво

В Тосненском районе Ленобласти местный жители напал на продавщицу в магазине и ушел с двумя неоплаченными бутылками пива.

Как сообщили в региональном главке МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летняя продавщица обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что вечером в воскресенье, 22 декабря, в помещение магазина, расположенного в пгт Рябово, ворвался мужчина и, применив физическую силу, вытащил ее из магазина. После этого он похитил две бутылки пива, сломал входную дверь и скрылся.

Полиция уже задержала подозреваемого в произошедшем. Им оказался 38-летний гражданин. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца поймали на краже алкоголя, еды и гирлянды в магазине.