Петербуржца поймали на краже алкоголя, еды и гирлянды в магазине

Из магазина на Дальневосточном пытались украсть товары. Фото: pixabay,com

Из магазина на Дальневосточном пытались украсть товары. Фото: pixabay,com

В Петербурге мужчина рассчитывал бесплатно подготовиться к Новому году. Его задержали при попытке выкатить из магазина на Дальневосточном проспекте тележку с едой и гирляндой.

В корзине покупателя лежали продукты, алкогольные напитки и гирлянда на общую сумму 2 тыс. 700 рублей. Набрав товаров, он попытался выкатить тележку за кассовый узел, однако был пойман.

«Работники магазина заметили, что гражданин не оплатил товары и сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации», — сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы прибыли на место по сигналу. Неудавшийся похититель был задержан и передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от кражи спасли новогоднюю гирлянду. Попытку хищения предотвратили сотрудники Росгвардии.