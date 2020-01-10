Житель Подмосковья требует признать его потомком Ивана Грозного

Житель Подмосковья требует признать его потомком Ивана Грозного
По его словам, ему это нужно, чтобы легально ухаживать за могилой царя. Фото: tretyakovgallery.ru

Житель подмосковного Красногорска Валерий Кубарев после исследования книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств» обнаружил прямую связь с царем Иваном Грозным.

Теперь он хочет обратиться в суд с требованием признать себя потомком Грозного.

По его словам, ему это нужно, чтобы легально ухаживать за могилой царя.

Он планирует провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы московских князей, останки которых хранятся в Кремле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение художников «Митьки» готовят картину «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына», которая сможет заменить известное полотно Ильи Репина.

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