Житель Подмосковья требует признать его потомком Ивана Грозного

Житель подмосковного Красногорска Валерий Кубарев после исследования книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств» обнаружил прямую связь с царем Иваном Грозным.
Теперь он хочет обратиться в суд с требованием признать себя потомком Грозного.
По его словам, ему это нужно, чтобы легально ухаживать за могилой царя.
Он планирует провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы московских князей, останки которых хранятся в Кремле.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение художников «Митьки» готовят картину «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына», которая сможет заменить известное полотно Ильи Репина.