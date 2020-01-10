На Коллонтай машина сбила маленького мальчика

На Коллонтай машина сбила маленького мальчика
Фото: https://vk.com/spb_today

Ребенок находится в состоянии средней тяжести после аварии.

Все случилось вечером 10 января на улице Коллонтай. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что ребенок перебегал дорогу, когда на него наехал автомобиль. Не уточнялось, как себя чувствует нарушитель правил дорожного движения.

Наконец в ГИБДД прояснили ситуацию: пострадавшим оказался мальчик 2006 года рождения, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки.

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