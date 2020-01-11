Школьник заплатил за проезд в автобусе и получил 15 миллионов рублей

Ситуацию осветила блогер Наталья Мишина.

Подросток из Алтайского края оплатил проезд женщины с ребенком в городе Камень-на-Оби. Женщина не смогла заплатить за проезд из-за того, что ее ребенок капризничал в автобусе. Когда женщина попыталась оплатить проезд, оказалось, что за нее уже заплатил школьник. Мальчик признался, что просто хотел помочь.

Эту историю рассказала блогер Наталья Мишина, которая приехала в Камень-на-Оби.

В своих соцсетях Мишина также устроила сбор денежных средств для подростка. Две тысячи человек собрали 1,5 млн рублей за одни сутки.

Наталья Мишина передала деньги семье школьника, на которые мать мальчика планирует купить квартиру для сына.