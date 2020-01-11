Новый посол США в России надеется на улучшение отношений между странами

"Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан" - говорится в сообщении. Фото: pixabay.com

"Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан" - говорится в сообщении. Фото: pixabay.com

Джон Салливан, ставший новым послом Соединенных Штатов в России, намерен способствовать расширению сотрудничества двух государств.

О планах дипломата сообщается в официальном заявлении американской дипломатической миссии, обнародованном в субботу, 11 января. Салливан утверждает, что намерен работать над активным развитием торговых и деловых связей между Российской Федерацией и Америкой, передают РИА Новости.

Посол прибудет в Москву 16 января. На эту должность Салливана предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в октябре 2019 года. В декабре кандидатуру дипломата утвердил Сенат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Ирана озвучило причину крушения лайнера Международных авиалиний Украины. Самолет, пролетавший возле важного стратегического объекта, сбили из-за ошибки оператора, приняв его за ракету.