МИД Ирана назвал причину крушения украинского самолета

Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала «человеческая ошибка».

Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал министр в своем Twitter.

В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — написал глава МИД Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет и сообщил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведка США считает, что самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.