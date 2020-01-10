Разведка США заявила, что украинский самолет был сбит двумя ракетами

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Разведка США считает, что самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Сторона США полагает, что украинский самолет попал под потенциальную мишень иранского радара. Вскоре после этого произошла авиакатастрофа.

При этом Вашингтон уверен, что Иран сбил лайнер по ошибке.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке многие авиакомпании приостановили полет над Ираном.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.

Отметим, что для в расследовании могут участвовать специалисты стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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