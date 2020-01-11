Фонд кино пожаловался на снижение кассовых сборов российских фильмов

Такое произошло впервые за последние пять лет, уверяют эксперты.

Об этом стало известно 11 января. Обо всем сообщается в отчете Фонда кино. Впервые с 2015 года зафиксировано снижение кассовых сборов российских фильмов. Так, в 2019 году они смогли заработать 12,3 миллиарда рублей, то в 2018 году – на 11,3% больше. Такого не было уже на протяжении пяти лет. Также эксперты отметили снижение количества проданных билетов – в прошлом году их купили 50,6 миллионов.

При этом россияне все охотней ходят на зарубежные фильмы, отчего кассовые сборы только растут – в 2019 году они выросли на 18,4%. Им удалось заработать 43,2 миллиарда рублей за год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фонд кино поддержит кинотеатры в России. Там представили новую структуру — Фонд-кинопрокат. По словам гендиректора форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, в рамках данного направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны.