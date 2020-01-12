В Ломоносове прошел митинг против мусоросжигательного завода

Митинг против строительства мусоросжигательного завода в Ломоносове. Скриншот видео: vk.com/greencospb

Митинг против строительства мусоросжигательного завода в Ломоносове. Скриншот видео: vk.com/greencospb

Жители города Ломоносов в Петродворцовом районе Петербурга вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода. Согласованная акция прошла 12 января.

Участники митинга собрались на центральной площади Ломоносова у фонтана на Александровской улице. Они выступили против выделения земли под строительство мусоросжигательного завода и организацию свалки.

В ходе митинга были собраны подписи и заявления в адрес комитета по благоустройству.

Напомним, комитет объявил о начале общественных обсуждений проекта Территориальной схемы обращения с отходами. Согласно проекту, в городе планируется размещение четырех мусороперерабатывающих заводов. Жильцы опасаются, что на предприятиях могут начать сжигать мусор (Госдума РФ одобрила законопроект о приравнивании мусоросжигания к переработке).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода 11 января вышли жители Петергофа.