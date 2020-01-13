Умер режиссер фильма «Приключения Электроника»

В 81 год в американском Детройте умер Константин Бромберг.
Режиссер «Приключения Электроника» погиб 11 января. Об этом сообщил сценарист Михаил Идов в своем аккаунте в Facebook. Идов поддерживал общение с режиссером.
Сценарист рассказал, что в Америке Константин Бромберг не занимался деятельностью, которая связана с кино. О причине смерти режиссера не сообщается.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.