Для сохранения парков-памятников в Ленобласти создали «Парковое агентство»

Для сохранения парков-памятников в Ленобласти создали &#171;Парковое агентство&#187;
В Ленобласти организовали "Парковое агентство". Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области создано «Парковое агентство». Новое учреждение будет следить за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В ведение «Паркового агентства» войдут ансамбли, в том числе являющиеся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Первыми под опеку агентства попали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района. На данный момент заключены договоры на дендрологию и вывоз мусора. В Тайцах расчистили дорожки и организовали прогулочную тропу. Ожидается, что первых посетителей парк примет в 2020 году.

Работа в Приоратском парке продолжается. Специалисты определяют места, в которых можно организовывать массовые мероприятия.

«Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по культуре Ленинградской области», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парк Монрепо в Выборге частично закрылся на реставрацию. Завершить работы планируется осенью 2020 года.

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