В Петербурге в 2019 году волонтеры спасли почти 900 кошек и 40 собак

За прошлый год в Петербурге спасли почти 900 кошек, более 140 птиц и 40 собак. Фото: vk.com/koshkispas

За прошлый год в Петербурге спасли почти 900 кошек, более 140 птиц и 40 собак. Фото: vk.com/koshkispas

Организация «Кошкиспас» подвела итоги своей деятельности опубликовала отчет на официальной группе «Вконтакте».

Согласно приведенной статистике, за прошлый год в Петербурге спасли почти 900 кошек, более 140 птиц и 40 собак.

«Традиционно подавляющее количество заявок — это кошки (899). Далее птицы (141), собаки (40) и прочая живность (8)2, — сообщили представители организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что школьники спасли собаку, которая два дня просидела в холодной воде в Ленобласти.Собака провела несколько дней в затопленной яме очистных сооружений, пока ее не нашли школьники из деревни Кисельня в Волховском районе Ленинградской области.