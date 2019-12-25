Школьники спасли собаку, которая два дня просидела в холодной воде в Ленобласти

Собака провела несколько дней в затопленной яме очистных сооружений, пока ее не нашли школьники из деревни Кисельня в Волховском районе Ленинградской области.
Как сообщается в группе «Волхов Live | Новости» в социальной сети «ВКонтакте», ученики местной школы обнаружили бездомного пса, попавшего в затопленную ледяной водой яму. По словам детей, собака попала туда не самостоятельно, а с помощью некого мужчины.
Однако, спасти животное удалось лишь спустя два дня, поскольку взрослые сначала не поверили ребятам. После этого об инциденте узнал глава администрации Кисельнинского сельского поселения, который незамедлительно среагировал и вызвал спасателей на помощь псу.
Собаку удалось вызволить благодаря дежурной смене ПСО Новой Ладоги. О дальнейшей судьбе четвероногого не сообщается.
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