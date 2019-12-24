Спасенная в Петербурге кошка отправится жить в Финляндию

Кошечка Уся попала в настоящую западню: она случайно оказалась в подвале, упав между перекрытиями, и бетонные стены, возможно, могли бы стать её последним приютом, если бы не помощь волонтеров.

Историей чудесного спасения поделилась участница сообщества «КОШКИСПАС» в социальной сети «Вконтакте». Во вторник, 24 декабря, девушка рассказала, как спасатели-волонтеры доставали кошку Усю из подвальной «коробки». Участникам операции по спасению пришлось делать дырку в бетонной стене, чтобы поймать беглянку.

Все окончилось благополучно, и кошечка оказалась в надежных руках. Как сообщает автор публикации, уже завтра она отправится к новым хозяевам и будет жить за границей, в Финляндии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам ученых, черные кошки редко встречаются в природе из-за трудностей с социализацией.