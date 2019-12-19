Ученые выяснили, что черные кошки и вправду имеют проблемы в общении

Ученые выяснили, что черные кошки и вправду имеют проблемы в общении
Страдают ли черные кошки от дефицита общения, неизвестно. Фото: pixabay.com

Черным кошкам труднее подавать сигналы об опасности своим сородичам из-за отсутствия «тревожных» белых пятен на ушах.

Как в известной песне про черного кота, у реальных животных в дикой природе этот окрас встречается крайне редко, по всей вероятности, не только из-за генетических тонкостей, но и из-за социальных трудностей, которые сопутствуют обладателям черной шерсти.

Дикие кошки обладают небольшими белыми пятнами на ушах, которые, в случае опасности, показывают сородичам. Но меланисты — животные черного окраса, — лишены такой возможны. Как происходит их общение с другими кошками, непонятно.

Тем не менее, в некотором смысле, они находятся в выигрышной ситуации. Во-первых, черные кошки охотятся, как правило, ночью, в связи с чем белые пятна лишь подводили бы их под риск. Кроме того, светлые собратья, демонстрируя «тревожные» пятна, могут раскрыть себя, что также крайне небезопасно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генетическая продолжительность жизни человека составляет лишь 38 лет.

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