Ученые выяснили, что черные кошки и вправду имеют проблемы в общении

Черным кошкам труднее подавать сигналы об опасности своим сородичам из-за отсутствия «тревожных» белых пятен на ушах.

Как в известной песне про черного кота, у реальных животных в дикой природе этот окрас встречается крайне редко, по всей вероятности, не только из-за генетических тонкостей, но и из-за социальных трудностей, которые сопутствуют обладателям черной шерсти.

Дикие кошки обладают небольшими белыми пятнами на ушах, которые, в случае опасности, показывают сородичам. Но меланисты — животные черного окраса, — лишены такой возможны. Как происходит их общение с другими кошками, непонятно.

Тем не менее, в некотором смысле, они находятся в выигрышной ситуации. Во-первых, черные кошки охотятся, как правило, ночью, в связи с чем белые пятна лишь подводили бы их под риск. Кроме того, светлые собратья, демонстрируя «тревожные» пятна, могут раскрыть себя, что также крайне небезопасно.

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