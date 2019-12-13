Ученые: продолжительность жизни человека составляет 38 лет

Ученые: продолжительность жизни человека составляет 38 лет
Новый метод помог определить, что продолжительность жизни гренландских китов - 268 лет, что на 20 лет больше предполагаемого ранее срока. Фото: pixabay.com

Исследователи из Австралии обнаружили способ определить продолжительность жизни позвоночных, основываясь на данных ДНК.

Согласно информации, полученной учеными, максимальная длительность человеческой жизни составляет лишь 38 лет. Благодаря научным достижениям, прорывам в медицине и измененном образе жизни, сейчас эта цифра стала больше почти в два раза.

Результаты исследований были опубликованы в научном издании Scientific Reports. «Генетические часы» проверили не только на людях, но и различных видах других позвоночных, причем в эксперименте участвовали и вымершие виды животных. Так, исчезнувшая гигантская черепаха с острова Пинта могла прожить до 120 лет. Выведенный учеными метод может позволить точнее определить риск вымирания животных и помочь сохранить дикую природу.

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