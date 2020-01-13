В парке 300-летия набухли почки из-за аномальной погоды

В парке 300-летия набухли почки из-за аномальной погоды
Деревья в парке. Фото:vk.com/lahta_spb

Пользователи Сети делятся своими фотографиями набухающих почек на деревьях в парке 300-летия в Санкт-Петербурге. Из-за аномальной температуры в городе почти набухли в январе.

Фотографии пользователи разметили в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». На фото заметно, что почки уже достаточно большие, через некоторое время они смогут дать листву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий.

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