В парке 300-летия набухли почки из-за аномальной погоды

Пользователи Сети делятся своими фотографиями набухающих почек на деревьях в парке 300-летия в Санкт-Петербурге. Из-за аномальной температуры в городе почти набухли в январе.

Фотографии пользователи разметили в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». На фото заметно, что почки уже достаточно большие, через некоторое время они смогут дать листву.