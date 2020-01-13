Экс-замглавы Жилищного комитета продлили арест

Бывшему заместителю главы Жилищного комитета Акиму Гашенко и его сообщникам продлили арест. Гашенко обвиняли в незаконном обороте наркотиков.

Такое решение вынес Дзержинский районный суд Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, в октябре 2019 года Аким Гашенко с сообщниками Цибковским и Андреевым приобрели у неизвестных почти 100 грамм наркотика с целью сбыта. Сверток с наркотиком был оставлен в багажнике иномарки Гашенко. Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали злоумышленников и изъяли наркотик.

Фигуранты дела не признают свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что утром понедельника, 13 января, на автодороге Р-23 случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием нескольких автомобилей.