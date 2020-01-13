Девять машин столкнулись в ДТП на трассе Петербург-Псков

Утром понедельника, 13 января, на автодороге Р-23 случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием нескольких автомобилей.

«Имеется информация об одном пострадавшем, он находился в легковом автомобиле», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве также рассказали, что в аварии столкнулись девять транспортных средств. Рейсовый автобус пострадал в данной аварии.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Устанавливаются причины произошедшей аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.