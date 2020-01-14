Жителей Ленобласти предупреждают о сильном ветре

Жителей Ленобласти предупреждают о сильном ветре
Температура снизится. Фото:pixabay.com

Жителей Ленинградской области 14 января ожидает облачная с прояснениями погода и сильный ветер, порывы которого будут достигать 6-11 метров в секунду.

Температура же опустится до — 4 градусов.

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сообщаюсь, что выпадения осадков не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.

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Жителей Ленобласти предупреждают о сильном ветре
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