Иномарка сбила пенсионерку и мужчину на «зебре» на Большевиков

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, все произошло утром, 11 января, у дома № 21 по проспекту Большевиков.

Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.

За рулем находился 22-летний мужчина. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.