Православный бизнесмен прекратил голодовку в СИЗО Петербурга

Предприниматель находится под арестом по обвинению в убийстве. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Предприниматель находится под арестом по обвинению в убийстве. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Голодовка предпринимателя Сергея Егорова, находящегося в СИЗО по обвинению в убийстве, продлилась всего несколько дней. Сейчас он находится на трехразовым питание наравне с другими заключенными.

Отказаться от еды в знак протеста председатель фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» решил 20 декабря. Однако о его намерениях стало известно лишь спустя несколько недель, пишет «Фонтанка».

Журналистам 13 января поступило письмо от Егорова. Он сообщил, что объявляет голодовку против собственного ареста. Решение суда предприниматель считал несправедливым.

«Усматриваю месть группы госчиновников, недовольных моей активностью по консолидации православного сообщества Петербурга и Москвы», — заявил предприниматель.

В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти уточнили, что мужчина принимают пищу, согласно распорядку учреждения. Голодовка его продлилась всего несколько дней.

Напомним, председателя фонда «Священная лига Святого Георгия» задержали в 2018 году после нападения на подчиненных. По версии следствия, он, вооружившись пистолетом и ножом, ворвался в кабинет к своим сотрудникам и открыл стрельбу. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». В начале декабря 2019 года дело переквалифицировали в «убийство» и «приготовление к преступлению».