Неизвестный обокрал ломбард в Купчино

Неизвестный обокрал ломбард в Купчино
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером, 13 января, злоумышленник вооруженный ножом совершил разбойное нападение на ломбард в доме 43 по проспекту Славы.

Злоумышленник пришел в ломбард в черной маске, он связал работника ломбарда хомутами и отвел его в подсобку, после чего украл деньги и драгоценности. Все произошло около 19:00. Об этом сообщает «Мойка78».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на железнодорожной станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ночью, 14 января, произошло ЧП. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов. Информация о случившемся поступила в 0:10.

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Неизвестный обокрал ломбард в Купчино