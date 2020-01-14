Зима 2020 года удивит россиян аномальной температурой

Зима 2019-2020 года войдет в историю как самая теплая за последние более чем 130 лет. Весна тоже удивит жителей России своей теплой погодой.

Синоптики сообщают, что к Крещению столбик термометра достигнет отметки +5 градусов. Потепление начнется с 16 января.

«Не существует корреляции между теплой зимой и холодным летом или другими сезонами. По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» «Известиям».

В Гидрометцентре также сообщили, что температура зимой будет постепенно повышаться.

«Зимы постепенно будут теплеть, но это не значит, что в следующем году можно рассчитывать на подобные температуры», — рассказал и.о. директора Гидрометцентра России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что МЧС предупреждает жителей Петербурга о сильном ветре.