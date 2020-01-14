МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре

Во вторник, 14 января, жителей Санкт-Петербурга ожидает теплый ветреней день.

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Температура воздуха же достигнет +3 градуса.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу сообщают, что погода во вторник ожидается без осадков облачная с прояснениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.