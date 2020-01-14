В Петербурге развернули крупную партию лосося из Чили

Партия мороженого лосося. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Партия мороженого лосося. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Крупная партия мороженого лосося из Чили не попадет на полки петербургских магазинов. Груз отослали обратно по решению Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербург на теплоходе из чилийской провинции Магальянес прибыли 19,2 тонны лосося. Движения груза приостановили инспекторы Россельхознадзора. При проверки в документах выявили недочеты.

Сотрудники ведомства обнаружили, что ветеринарный сертификат на груз был выдан в конце ноября 2019 года. В этот период уже действовали ограничения на поставку в Россию продукции с предприятия №12030 PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В связи с нарушением лосось решено вернуть в Чили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия приостановила транзит лосося и форели из Норвегии.