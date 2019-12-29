Россия запретила поставлять норвежские лосось и форель из стран ЕАЭС

Россия запретила поставлять норвежские лосось и форель из стран ЕАЭС
Фото: pixabay

Есть подозрения, что рыбная продукция может быть небезопасна.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказали в Россельхознадзоре. В Норвегию уже передали сообщение с требованием предоставить материалы, подтверждающие безопасность рыбы, поставляемой компанией Mattilsynet. Транзит лосося и форели приостановят с 9 января 2020 года.

Напоминаем, что в 2019 году в Россию привозили продукцию из норвежского сырья, которая не соответствовала требованиям безопасности. В некоторых образцах находили даже лекарственные средства. Россельхозназор требовал провести инспекцию, но Mattilsynet отказалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территорию Финляндии запретят ввоз некоторых растений. Семенные зерна, срезанные цветы и даже свежие фрукты, ягоды и овощи будет нельзя провозить. Данный запрет введен для исключения распространения вредителей на территории ЕС.

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