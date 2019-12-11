На территорию Финляндии запретят ввоз некоторых растений

С 14 декабря вступает в силу новое фитосанитарное законодательство в Финляндии. По нему будет запрещен ввоз из других стран, кроме ЕС, растений без сертификатов. Пресс-служба таможни Финляндии сообщила об этом нововведении.

Чттобы ввести в Финляндию саженцы, комнатные растения, черенки, ростки, клубки и корневища для разведения растений будет необходимо иметь фитосанитарный сертификат.

Семенные зерна, срезанные цветы и даже свежие фрукты, ягоды и овощи будет нельзя провозить.

Данный запрет введен для исключения распространения вредителей на территории ЕС.