ГЦУП сообщили подробности о разграбленной парковке у «Гражданского проспекта»

В Санкт-Петербурге утром, 4 января, в ходе контрольного объезда был обнаружен факт хищения и повреждения оборудования на перехватывающей стоянке у метро «Гражданский проспект».

Злоумышленники похитили две камеры видеонаблюдения и серверное оборудование, повредили шлагбаум и объективы камер. Сумма ущерба составляет 736 тысяч рублей. В ГЦУП сообщают, что все произошло в ночь на 4 января.

По факту произошедшего «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег. О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей.