В России предложили отменить плановые проверки мигрантов

Правительство РФ планирует осенью внести на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается освободить от плановых проверок предприятия, нанимающие на работу мигрантов.

Как пишут «Известия», в правительстве считают, что такая мера позволит увеличить экономический рост страны.

Инициативу поддержали во многих объединениях предпринимателей. Там читают, что для регулирования миграции есть другие методы, а иностранцы нужны России, потому что численность ее населения сокращается.

В Госдуме к инициативе отнеслись настороженно. По словам некоторых депутатов, такие меры могут привести к тому, что часть россиян потеряет работу, потому что труд мигрантов обходится бизнесу дешевле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как показали результаты исследования, мигранты из других стран претендуют на более высокую заплату, чем россияне. Исследование проводил сервис быстрого поиска работы «Worki», который проанализировал 1,7 млн. откликов на вакансии. Оказалось, что из —за высокой конкуренции на рынке труда, россияне запрашивают запрашивают на 6% зарплату меньше, чем мигранты.