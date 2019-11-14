Россияне запрашивают зарплату меньше, чем мигранты

Как показали результаты исследования, мигранты из других стран претендуют на более высокую заплату, чем россияне.

Исследование проводил сервис быстрого поиска работы «Worki», который проанализировал 1,7 млн. откликов на вакансии.

Оказалось, что из—за высокой конкуренции на рынке труда, россияне запрашивают на 6% зарплату меньше, чем мигранты.

Самая большая зарплатная разница в 18% или 5150 рублей оказалась в Нижнем Новгороде. В Москве же и Петербурге разрыв составляет всего в 1,6 и 3,2 процента.

Самая большая разница в ожиданиях заработной платы оказалась у вакансии «водитель». Она составляет 14%. Мигранты запрашивают 54,5 тыс. рублей, а россияне 47 тыс. Минимальная же ощущается на вакансиях, связанных с работой продавца или администратора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что порядка 75,5% россиян рассказали, что не откладывают деньги на пенсию. Опрос проводился среди жителей крупных городов в возрасте от 20 до 50 лет.