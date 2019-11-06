75% россиян не отложили деньги на будущую пенсию

Россияне не откладывают деньги на пенсию. Фото: pixabay.com

Россияне не откладывают деньги на пенсию. Фото: pixabay.com

Порядка 75,5% россиян признались, что не откладывают деньги на пенсию. Опрос проводился среди жителей крупных городов в возрасте от 20 до 50 лет.

Регулярно откладывают средства около 8,3% респондентов, переодически сберегают деньги — 16,3%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

При этом почти 40% опрошенных сказали, что хотели бы оставлять накопления на пенсию. Однако не имеют такой финансовой возможности.

В исследовании участвовали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа и Волгограда.

Ранее опрос SuperJob показал, что большинство россиян считают пенсию 40 тыс. рублей достойной. При этом женщинам необходимо меньше денег для комфортной жизни, чем мужчинам — 37 тыс. 500 рублей и 42 тыс. 100 рублей.