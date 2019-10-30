Россияне назвали размер достойной пенсии

Большинство россиян считают, что для достойной старости достаточно пенсии 40 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился среди экономически активного населения из всех округов России, сообщает пресс-служба SuperJob.

Большинство респондентов (29%) считают, что их основным источником дохода на пенсии будут работа или подработка. На пенсию рассчитывают 22% опрошенных, еще 14% — на личные сбережения. Оставшиеся надеются на поддержку со стороны детей и капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Женщины желаемый размер пенсии оценили в 37 тыс. 500 рублей, мужчины — 42 тыс. 100 рублей. Средняя величина достойной пенсии по мнению россиян — 40 тыс. рублей. В прошлом году опрошенные называли 37 тыс. 300 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль опроверг слухи о новом повышении пенсионного возраста.