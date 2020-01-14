«Газпром» проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу

«Газпром» проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу
Конкурс касается проекта офисного здания. Фото: gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу. Конкурс касается проекта офисного здания.

К участию в конкурсе приглашены профессиональные российские и зарубежные архитектурные бюро, сообщает «Фонтанка». Список участников пока не раскрывается.

Ранее на этой территории планировалось построить общественно-деловой район «Охта-центр».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром нефть» представит на Петербургском международном экономическом форуме свой цифровой арт-проект «Трансформация!».

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