«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

«Газпром нефть» представит на Петербургском международном экономическом форуме свой цифровой арт-проект «Трансформация!».

Для создания визуальной симуляции из миллиарда «умных» частиц компания объединилась с российским медиа-художником Максимом Жестковым.

По словам художника, проект очень сложный и представляет собой бесшовный 45-ти метровый экран, на котором происходит постоянная трансформация форм. За одну секунду фильма на экране меняется 40 млн пикселей. На обычном компьютере такая цифровая симуляция заняла бы 20 лет.

«Масштаб того, что у нас получилось, поражает. Мы обучили компьютеры, работали с ними как с полноценными партнерами», — подчеркнул Максим Жестков.

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Видео: «Газпром нефть»

«Сейчас цифровые инструменты сделали огромный рывок: вместо имитаций они позволяют отразить явление с учетом его реальных свойств. И нам удалось показать не просто технологии, а оригинальный взгляд на цифровую жизнь», — добавил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Проект будет презентован 6 июня на стенде «Газпром нефти».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открылся Уличный проект «Музейная линия». Пилотной экспозицией стала выставка скульптур «Токсикоз антропоцентризма» Дмитрия Каварги.