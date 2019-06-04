В Петербурге откроется выставка современной скульптуры

Уличный проект «Музейная линия» начинает работу в Петербурге сегодня, 4 июня. Пилотной экспозицией станет выставка скульптур «Токсикоз антропоцентризма» Дмитрия Каварги.

На протяжении нескольких лет художник исследовал в своих работах проблему восприятия природы и человека.

По мнению Каварги, сейчас биологическая эволюция человека остановилась, а развиваться продолжает только разум. Скоро разум захватит мир и перестанет нуждаться в привычном нам физическом теле, отмечает художник.

Проект «Музейная линия» поможет петербуржцам и гостям города ближе познакомиться с культурными формами и современными художественными идеями, вписанными в городское пространство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кронштадте покажут картины Айвазовского из частных коллекций.

Выставка откроется 1 июля в Детской художественной школе имени М.К. Аникушина.