В Кронштадте покажут картины Айвазовского из частных коллекций

Выставка откроется 1 июля в Детской художественной школе имени М.К. Аникушина.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказали организаторы мероприятия. Уточняется, что посмотреть на шедевры известно во всем мире мариниста можно будет абсолютно бесплатно. Чтобы увидеть их, достаточно прийти в художественную школу с 1 июля по 1 сентября. Все работы, которые представят на выставке, хранятся у частных лиц, так что увидеть их воочию, возможно, никогда больше не удастся. Также известно, что одной картиной поделился Русский музей – речь идет о картине «Александр I».

В Детской худшколе рассказали, что посетителям покажут не только полотна, а также рукописи и прочие вещи, связанные с Айвазовским.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» будет идти пять дней. На открытии фестиваля выступал один из главных теноров мира — американец Брайан Химель. Он выступал вместе с Марией Баянкиной, руководителем симфонического оркестра стал дирижер Михаил Голико.