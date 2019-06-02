Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» будет идти пять дней

XXVII Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» открылся в Северной столице вчера, 1 июня. Любители музыки смогут посетить его еще до 5 июня.

На открытии фестиваля выступал один из главных теноров мира — американец Брайан Химель. Он выступал вместе с Марией Баянкиной, руководителем симфонического оркестра стал дирижер Михаил Голико. Концерт проходил в Гербовом зале Эрмитажа в субботу, 1 июня.

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» признан одним из самых главных музыкальных форумов города. Все любители музыки смогут насладиться классикой в исполнении современных музыкантов, коллективов и солистов со всего мира. Выступления будут проходить в дворцовых залах Северной столицы и пригородов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург встретит на три дня цветочный фестиваль.