Смольный снес известное кафе у станции метро «Приморская»

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) сносят кафе на незаконно используемом участке у станции метро «Приморская».

Кафе находилось возле дома №1 по Новосмоленской набережной. Петербуржцам оно запомнилось своим названием «Алеша». Как сообщили в пресс-службе Смольного, на площади в 500 квадратных метров разместились павильон и летнее кафе.

В июле прошлого года прекратилось действие договора. Комитет вручил уведомление о необходимости освободить землю, но требования не были выполнены. Предпринимателю также грозит штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 13 января сносят 13 гаражей на Коломяжском проспекте. Они незаконно занимали участок площадью 192 кв. метра. Гаражные боксы были размешены близ дома 27, литера А. Обнаружить их удалось в декабре 2019 года во время обследования участка. Выяснилось, что гаражи установили без договорных отношений с городом.